Kreml lehnt Untersuchung zum Tod Nawalnys ab

Am Dienstag wies Peskow zudem die Anschuldigungen von Julia Nawalnaja zurück, dass der russische Präsident Wladimir Putin ihren Mann getötet habe. Das sei „unbegründet und unverschämt.“ Die 47-Jährige hatte Putin am Montag in einer Videobotschaft für den Tod Nawalnys im Straflager nördlich des Polarkreises verantwortlich gemacht. Zugleich hatte sie angekündigt, den Kampf ihres Mannes gegen das russische System fortzuführen.