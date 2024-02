Skoda Octavia: Update für Österreichs Bestseller

2019, 2020, 2022 und 2023 - in diesen Jahren belegte der Skoda Octavia den Spitzenplatz in der österreichischen Zulassungsstatistik. Never change a running system, heißt es. Entsprechend vorsichtig fallen die äußerlichen Änderungen aus: Auffälligste Neuerung sind die Kristallglas-Elemente in der Grafik der neuen LED-Scheinwerfer (Matrix-LEDs der zweiten Generation), die den ebenfalls umgestalteten Kühlergrill flankieren. Auch die Heckleuchten mit animierten Blinkern sind neu, ebenso die Stoßfänger vorne und hinten. Letztere Maßnahme sorgt zudem für eine leicht auf 4,70 Meter gewachsene Länge.