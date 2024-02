Achtung auf Ägypten im Gaza-Krieg

Dieser Gazakrieg hat zwei Opfer: die palästinensischen Zivilisten - und Ägypten. Das Land am Nil ist mit 110 Millionen Einwohnern ein brodelnder Kessel, der von General-Präsident al-Sisi mit eiserner Faust ruhig gehalten wird. Falls diese kritische Masse doch explodiert, ist in Nahost Feuer am Dach.