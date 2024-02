Medienbericht: Ägypten baut großes Auffanglager

Dementi aus Ägypten

Der Gouverneur der ägyptischen Region Nordsinai habe am Donnerstag erste Berichte über den Bau eines potenziellen Flüchtlingslagers für Palästinenser dementiert und erklärt, die Aktivitäten in dem Gebiet seien Teil einer Bestandsaufnahme der Häuser, die während Ägyptens vergangener Militärkampagne gegen die Extremisten des Islamischen Staates in dem Gebiet zerstört worden seien, hieß es. „Dies entbehrt jeder wahren Grundlage“, sagte zudem der Leiter des staatlichen Informationsdienstes zur Berichterstattung der New Yorker Zeitung.