USA legen neue Resolution für Waffenruhe vor

Hamas-Chef reiste nach Kairo

Hamas-Chef Ismail Haniyeh ist unterdessen zu Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der ägyptischen Führung nach Kairo gereist. Haniyeh lebt seit längerem in Katar und war zuletzt wiederholt zu Gesprächen in der ägyptischen Hauptstadt. Zur vorigen Gesprächsrunde in Kairo am Donnerstag hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu keine Delegation nach Ägypten geschickt. Aus seiner Sicht sind die Forderungen der Hamas überzogen.