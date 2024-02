Nach matt schimmernder Liebe im Alltag schürfen

Irgendwo in Tirol - ein Bergdorf in den Fünfzigerjahren: Hier, in der kargen Abgeschiedenheit des Gebirges - weit abseits von glatt geschönter Touristenidylle und Ruhrpott-Romantik - schuften Bergarbeiter in den Minen, um Kupfer- und Silbererze abzubauen. Eine historische Tatsache, der langen Tradition des Tiroler Bergbaus geschuldet, der im 15. und 16. Jahrhundert seine Hochblüte erlebt und Mitte des 20. Jahrhunderts zum Erliegen kommt.