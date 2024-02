1800 Jahre alte Römerkaserne in Israel entdeckt

Einziges permanentes Römerlager in Israel

Laut Angaben der Israel Antiquities Authority (IAA) ist die Festung in Meggido das einzige permanente römische Basislager in Israel. Andere, früher entdeckte Lager seien oft kleiner, weil nur Hilfstruppen sie genutzt hätten. In anderen Fällen hätten sie nur dem kurzfristigen Zweck einer Belagerung gedient, so die Forscher.