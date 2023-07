Altrömisches Schiff mit intakten Amphoren entdeckt

Robotertauchboot und Sonar eingesetzt

Die Such- und Bergungsarbeiten erfolgten mithilfe innovativer technischer Ausrüstung, die vom Carabinieri-Tauchzentrum in Genua und der Taucheinheit in Rom zur Verfügung gestellt wurde. Eingesetzt wurde das Robotersystem ROV mit Sonar, das die vollständige Kartierung der unter Wasser liegenden archäologischen Stätte ermöglichte.