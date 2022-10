Arbeiter entdecken in England römische Straße

Ein sensationeller Fund ist Arbeitern auf einem Feld nahe der englischen Kleinstadt Evesham in der Grafschaft Worcestershire gelungen: Sie sind auf eine vermutlich knapp 2000 Jahre alte Römerstraße gestoßen. Archäologen sagen, dass es sich bei der mit Steinen gepflasterten Furt (eine Flachstelle in einem Bach- oder Flusslauf, mittels der dieser zu Fuß, zu Pferd oder mit Fahrzeugen durchquert werden kann; Anm.) um die einzige ihrer Art in ganz Großbritannien handeln könnte.