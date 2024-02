Es bleibt weiter frühlingshaft mit bis 15 Grad

Regenfälle im Norden und Osten überwiegen am Dienstag den ganzen Tag über. Im Norden fallen Regen und Schnee am ergiebigsten aus. Der Süden bleibt großteils trocken und die Sonne bringt frühlingshafte Temperaturen bis zu 13 Grad. Die Frühtemperaturen liegen je nach Bundesland zwischen minus drei und plus sechs Grad.