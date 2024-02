Oberösterreich als gallisches Anti-Atom-Dorf

Brief an tschechischen Minister

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) geht nun noch einen Schritt weiter: Sie hat dem tschechischen Industrieminister Jozef Sikela einen Brief geschrieben. Darin weist sie ihn darauf hin, dass jeder weitere Atomreaktor das Sicherheitsrisiko erhöhe und Kernkraft keine Lösung für die Klimakrise sei.