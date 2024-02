Selenskyj lädt Trump ein, „an die Front zu gehen“

„Ich bin bereit, mit Trump auch an die Front zu gehen“, erklärte Selenskyj im Anschluss an seine Rede auf die Frage, ob er den Ex-Staatschef, der wieder US-Präsident werden will, nach Kiew einladen werden. Denn den Entscheidern müsse man zeigen, was der wirkliche Krieg bedeutet: „Nicht auf Instagram, echter Krieg“.