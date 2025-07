Land der Raser: Unter der Motorhaube immer mehr PS

Auch „Schlusslichter“ legten zweistellig zu

Musterknaben gibt es keine – laut Wiener Städtische legt sich ein PS-Plus übers ganze Land. In Kärnten (und Osttirol) steigerte man sich um 18,7 Prozent auf 123 PS, in Niederösterreich und Oberösterreich um jeweils 16 Prozent (122 PS). Weniger deutlich fällt das Plus in Tirol (14,1 Prozent auf 126 PS) und der Steiermark (plus 13,5 Prozent auf 123 PS) aus.