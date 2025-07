Nach Marko-Aus: Däne ist im Anflug auf Hütteldorf!

Samstag-Test live auf skrapid.at

Im Falle Rapids trifft dies wiederum auf Isak Jensen zu: Der Flügelspieler wird kommende Saison mit großer Wahrscheinlichkeit in Hütteldorf auflaufen. Die Wiener sollen sich mit dessen Klub Viborg, wo er bis 2027 Vertrag hätte, laut „Krone“-Infos auf eine Ablösesumme von rund 1,5 Millionen Euro geeinigt haben. Am morgigen Samstag beendet Rapid sein Trainingslager in Freistadt, spult auf der Heimreise in Hausmening einen Test gegen MSK Zilina ab – live zu sehen ab 16.30 Uhr auf skrapid.at!