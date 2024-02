Scholz und Selenskyj schnüren neues Waffenpaket

„As long as it takes“

Das Dokument lege fest, dass Deutschland die Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen werde - „as long as it takes“ („so lange wie nötig“), versicherte Scholz erneut. Darüber hinaus werde man die Ukraine „beim Aufbau moderner, wehrhafter Streitkräfte unterstützen, um jeden zukünftigen Angriff abzuschrecken“.