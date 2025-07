Neues Hirter-Design: „Kein Bruch mit Tradition“

Seit 755 Jahren stehen wir für Braukunst, die Zeit braucht und sich auch Zeit nimmt“, betont Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt. In den vergangenen zwei Jahren wurden 22 Millionen Euro in eine neue Abfüllanlage investiert. „Damit modernisieren wir, schaffen Arbeitsplätze“, so Riegler. Zeitgleich wurde der Markenauftritt neu gestaltet: „Das ist kein Bruch mit der Tradition, sondern eine zeitgemäße Weiterführung – mit offenen Augen und hochgekrempelten Ärmeln.“