Gall bei Pogacar-Sieg an Mûr de Bretagne Vierter!

„Der finale Anstieg war unglaublich hart. Ich bin froh, dass ich jetzt mal was zeigen habe können. Heute war schon eine bessere Etappe für mich, ich habe mich mittelmäßig gefühlt. Die Hitze hat die Sache nicht einfacher gemacht“, sagte Gall, der sich in der ersten Woche auffällig oft weit hinten im Feld aufgehalten hatte. „Die ersten Tage waren extrem stressig, jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ins Feld ein. Ich fühle mich auch schon ein bisschen wohler.“ Nach den zwei Sprint-Etappen am Samstag und Sonntag folgt die erste Bergankunft, auf die er sich bereits sehr freue, so Gall.