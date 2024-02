Prozess in Wien: 20 Monate Haft für „Handlanger“

Gewalttat mitgefilmt

Der Mann, der den 31-Jährigen in die Falle gelockt hatte, filmte die Gewalttat mit seinem Handy. Das Video machte anschließend in der tschetschenischen Community die Runde - es sollte offenbar der Wiederherstellung der Ehre dienen, in der sich Islam Y. verletzt erachtete, weil sich der Ehemann seiner Cousine negativ über ihn geäußert hatte. Dieser erlitt infolge der Schläge und Tritte Brüche des Jochbeins und des Oberkiefers.