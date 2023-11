Wieder Häftling aus Gefängnis in NÖ geflohen

Großalarm in Niederösterreich! Ein Tschetschene ist am Dienstagabend aus dem Hochsicherheitstrakt der berüchtigten Justizanstalt Stein geflüchtet. Der Strafgefangene (35) sollte wegen schweren Raubes und anderer Delikte noch rund elf Jahre am „Felsen“ absitzen. Die Suchaktion läuft auf Hochtouren.