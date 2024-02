Backofen-Februar setzt nicht nur den Kleinen zu

„Das ist eine absolute Anomalie-Phase“

Trotz Backhofen-Februars, der wohl ebenso wie die Monate davor negativ in die Geschichtsbücher eingehen wird, läuft es im leidgeplagten Winterpark Postalm gut. „Wir konnten am Donnerstag sogar den sechsten von sechs Liften wieder aufsperren“, gibt Linus Pilar zu Protokoll. Der Geschäftsführer sagt auch: „Ob der Temperaturen sind wir selber überrascht. Man denke an den Jänner 2023. Jetzt blicken wir sogar völlig entspannt auf nächste Woche, die für uns so wichtigen Oberösterreich-Ferien!“