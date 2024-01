Nächtigungszahlen im Jänner niedriger als erwartet

Positiv waren dagegen die Zahlen an Weihnachten und Silvester. In ganz Österreich fehlen vor allem die Gäste aus Russland, Israel, China und Asien. Für die Tourismusbetriebe im Bundesland gibt es jedoch einen Lichtblick: Der Februar werde in den Feriendestinationen ein sehr guter Monat werden. Weil die Faschingsferien in Deutschland und den Niederlanden mit den Semesterferien in Österreich zusammenfallen, die Buchungsnachfrage für kommenden Monat fast doppelt so hoch wie üblich.