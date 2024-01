Das etwas andere Hotel und seine Erfolgsgeschichte

„Mit der jüngsten Eröffnung in Salzburg und dem für Herbst geplanten Start in der Grazer City haben wir in Österreich eine Flächendeckung erreicht“, freut sich Gründer und Geschäftsführer Harald Ultsch. Eine dritte Eröffnung ist 2024 in Lienz geplant. Der Probebetrieb startet dort Ende April. Nun will der Hotelier einen Gang zurückschalten, Synergien nutzen und sich auf die Stärken konzentrieren. Das bedeutet aber nicht, dass keine weiteren Häuser hinzukommen. Anfragen von potenziellen Investoren gebe es auch in der aktuell schwierigeren Situation. Zwei konkrete Projekte in Passau und Norditalien seien jedenfalls in der Pipeline. Der Fokus liege auf dem Alpenraum.