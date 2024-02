Mahindra baut Autos mit Komponenten von Volkswagen

Volkswagen baut derzeit drei eigene Batteriezellfabriken, eine in Salzgitter (Deutschland), eine in Spanien und eine in Kanada. Das Werk in Salzgitter etwa soll 2025 starten und eine Jahreskapazität von 40 GWh haben, was nach VW-Angaben für rund 500.000 elektrische Fahrzeuge reichen soll.