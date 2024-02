196.665 Stunden, direkte Hilfe und ein Testcenter

Größere Betriebe nutzen Angebot stärker

85 Prozent der Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern haben das WK-Service in Anspruch genommen, während 42 Prozent der Kleinstbetriebe und EPUs Anfragen an die Wirtschaftskammer geschickt haben. „Je größer der Betrieb, desto höher die Kontaktquote“, bestätigt Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums. „Im Schnitt stellen Betriebe 2,5 Anfragen pro Jahr, aber der Spitzenreiter hat unsere Leistungen gleich 61 Mal in Anspruch genommen.“ Die meisten Anfragen kommen im rechtlichen und arbeitsrechtlichen Bereich. „Das betrifft EPUs natürlich nicht, da diese noch keine Mitarbeiter haben. Bei diesen geht es mehr um Marketing und wirtschaftliche Beratung“, so Steinkellner.