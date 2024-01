So steht es um Frauen in der Kärntner Wirtschaft

Stadt-Land-Gefälle der weiblichen Wirtschaft

Im Jahr 2023 wurden nämlich 44,89 Prozent der neuen Unternehmen von Frauen gegründet: „In Klagenfurt haben sich sogar mehr als eine Frau pro Tag für die Selbstständigkeit entschieden.“ Auch in diesem Bereich kämpft Kärnten mit einem leichten Stadt-Land-Gefälle. Sind beispielsweise in Hermagor lediglich 36 Prozent der Wirtschaftstreibenden weiblich, sind es in Klagenfurt und Villach beinahe 40 Prozent. Ein weiteres spannendes Detail: In Kärnten gibt es sieben Unternehmerinnen, die bereits über 90 Jahre alt sind! „Das Durchschnittsalter beträgt aber grundsätzlich 49 Jahre“, erklärt Legner.