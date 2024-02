Dieser „bunte Haufen“ ist der Motor der Wirtschaft

Flexible und agile Unternehmen

„Hier geht es aber nicht um die oft zitierte Work-Life-Balance. EPU-Gründer wollen Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit und gerade Frauen schätzen die flexible Zeiteinteilung“, so Nicole Mayer, EPU-Beauftragte und selbst Unternehmerin. „56 Prozent üben die Tätigkeit in Vollzeit aus und 14 Prozent arbeiten in einer Hybridlösung neben einer angestellten Tätigkeit. Die EPUs sind mit ihrer Agilität das Schnellboot der Wirtschaft, ein echter Motor.“