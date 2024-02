ÖSV-Aufsteiger will nicht in Französisch einfädeln

Erfolgreiches Monsterprogramm

Nach einem kurzen Zwischenstopp bei den lettischen Riesentorlauf-Meisterschaften im Fassatal (It) ging es für den Head-Piloten Ende Jänner weiter zur Junioren-WM nach Hochsavoyen (Fra), wo er mit Slalom-Silber und Bronze in der Team-Kombi die nächsten Ausrufezeichen setzte. Der bisher letzte Höhepunkt des höchst erfolgreichen Monsterprogramms: In Gstaad (Sz) sicherte er sich am 6. Februar in seinem erst zweiten Europacup-Slalom trotz der extrem hohen Nummer 61 Rang elf und damit seine ersten 24 Punkte.