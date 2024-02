Im Wurstelprater herrscht Melancholie

Der Praterverband gibt an, dass man sich mit der städtischen Prater Wien GmbH grundsätzlich laufend im Austausch befinde, aber manche Kritikpunkte verstehe. Nachsatz: „Wir wünschen uns, dass die Projekte bald fertig gestellt werden und in Betrieb gehen. Unsere Praterbetriebe freuen sich schon auf die bald beginnende Sommersaison.“ Die neue Pratersaison beginnt am 15. März 2024. Im heurige Jahr kommt übrigens eine weitere Attraktion dazu: Das neue Pratermuseum soll ebenfalls im März 2024 eröffnet werden.