Geheimnis um die „Geister-Attraktion“ im Prater

Mit seinen knapp 70 Meter Höhe ist er nicht zu übersehen, noch dazu in unmittelbarer Nähe zum legendären Schweizerhaus. Prater-Besucher fragen sich regelmäßig, was es mit dem „Geisterturm“ an prominenter Stelle eigentlich auf sich hat. Viel getan hat sich bisher nämlich nicht. Dabei hätten Schwindelfreie von hier bereits seit dem Jahr 2018 einen Rundum-Blick auf den Prater und Stadt werfen sollen.