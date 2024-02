Debatte um „Kopfverbot“ geht in eine neue Runde

„ÖVP-Vertreter überproportional medial abgebildet“

„Ich komme 28 Mal in einer Ausgabe der Stadtnachrichten ,Oberwart aktiv’ vor, unser SPÖ-Vizebürgermeister 25 Mal“, so Rosner mit einem Augenzwinkern. Er nimmt’s gelassen. „Der Herr Bürgermeister soll sich bei seiner eigenen Partei beschweren, die ein Kopfverbot für Politiker fordert, was an Populismus nicht zu überbieten ist. Denn überall dort, wo die ÖVP regiert, sind ihre Vertreter überproportional oft medial vertreten“, setzt Fürst nach. Konkret spricht der SPÖ-Klubobmann das Amtsblatt der Landeshauptstadt Eisenstadt an, in dem „Kopfweltmeister“ Bürgermeister Thomas Steiner um die 20 bis 25 Mal vorkomme, die Opposition so gut wie gar nicht.