Explosionen auf Krim, Attacke auf Krankenhaus

100 Patienten sollen in Spitäler in nahe gelegenen Städten evakuiert worden sein. Der Einschlag in der Nacht auf Mittwoch habe einen Flügel des Krankenhauses beschädigt. Bereits am Dienstagabend seien in Selydowe zwölf Wohnungen zerstört und mindestens vier Menschen verletzt worden. Reuters war nicht in der Lage, die Berichte unabhängig zu verifizieren. Das russische Verteidigungsministerium reagierte nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme.