Für die Ukraine ist es das Jahr der Entscheidung

Der russische Krieg in der Ukraine hat in seinen zwei Jahren mehrere Phasen durchlebt. Derzeit liegt die Initiative bei den Russen; für die Verteidiger sieht es vor allem um die Stadt Avdijevka im Landkreis von Donezk düster aus. Doch die Ukraine in diesem Abnützungskrieg zum Verlierer zu stempeln wäre ebenso verkehrt, wie es das im Falle Russlands im ersten Kriegsjahr war.