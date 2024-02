So sollte Leitkultur gelebt werden

Einzelne prägen Ethik mit

Die Ethik für das Zusammenleben wird auch durch das religiöse, humane und kulturelle Sinngehäuse jedes und jeder Einzelnen mitgeprägt. Das brauchen wir täglich: familiär, nachbarschaftlich, im Beruf, in den mehr als 100.000 Vereinen, die es in Österreich gibt. Im öffentlichen Leben. In den Medien.