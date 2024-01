„Anpassung muss selbstverständlich sein“

„Krone“: Beim ÖVP-Event in Wels war ein Name dominant - nämlich FPÖ-Chef Herbert Kickl. Hat die ÖVP den Effekt übersehen, dass Kickl so aufgewertet wird?

Bundeskanzler Karl Nehammer: Das Vorprogramm war eine Beleuchtung der politischen Szene, wo neben der FPÖ auch die SPÖ vorkam. In meiner Rede wollte ich aufzeigen, dass 2024 ein Jahr der Richtungsentscheidung zwischen einer dunklen und einer hellen gestaltbaren Zukunft wird. Die eine Gruppe lebt in einer dunklen Vergangenheit. Mir geht es darum, Mut zu machen für eine helle Zukunft.