„Tierpfleger müssen Hunde mit nach Hause nehmen“

Große Abnahmen in Ansfelden und Gilgenberg

Bei gefundenen oder beschlagnahmten „Behördentieren“ – insbesondere bei Hunden – hat das Land OÖ seit längerer Zeit ein massives Platzproblem. Wie angespannt die Situation ist, zeigte sich im September bei der Rettungsaktion von 44 gequälten Hunden aus einem Folterkeller in Ansfelden. Für den Großteil der beschlagnahmten Vierbeiner mussten Betreuungsplätze in anderen Bundesländern organisiert werden.