Hundequäler beantragt vorzeitige Haftentlassung

Insgesamt 24 Monate Haft - davon acht unbedingt - hatte eine Richterin am 29. Jänner am Landesgericht Linz über jenen 45-Jährigen verhängt, der in einem Haus in Ansfelden bis zu 50 Hunde unter verheerenden Umständen gehalten und für Hundekämpfe trainiert haben soll.