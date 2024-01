55 bei Razzia befreite Tiere werden nun vergeben

25 Hunde in Stallabteilen

Unter Schmutzwäsche versteckt, wurde in einer Box in der Abstellkammer eine Savannah-Katze gefunden, deren Haltung verboten ist. 25 Hunde - Australian Shepherds, Border Collies, Chihuahuas, Kangals - waren trotz Temperaturen von bis zu minus zehn Grad ohne Heizung in zugigen Stallabteilen gefangen.