Für Hundekämpfe gezüchtet, trainiert und gequält

Verschreckt und mager

„Die Tiere befanden sich in einem erbärmlichen Zustand – ausgehungert, zitternd und am ganzen Körper von Misshandlungen gezeichnet“, sagt Harald Hofner, Chef des Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg, der – wie auch die Pfotenhilfe Lochen – von den Behörden zu Hilfe gerufen worden war, sich um die Hunde zu kümmern.