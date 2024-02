SPD gewinnt die Bundestagswahl in Berlin

Die Wiederholung wurde vom deutschen Verfassungsgericht angeordnet, weil es teilweise chaotische Zustände in Wahllokalen in der Hauptstadt gegeben hatte. So gab es teils zu wenige Wahlurnen und Stimmzettel fehlten. 2021 lag die Wahlbeteiligung noch bei 57 Prozent, diesmal waren es nur 40,2 Prozent der Wahlberechtigten. Vor drei Jahren wurden allerdings auch das Abgeordnetenhaus in Berlin und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt.