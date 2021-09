Ungewöhnlich viele ungültige Stimmen in Berlin

Berlin wählte am Sonntag nicht nur den Bundestag, sondern auch ein neues Abgeordnetenhaus, die Bezirksverordnetenversammlungen in allen zwölf Bezirken und stimmte über den Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ ab. Das führte dazu, dass jeder Wahlberechtigte bis zu sechs Kreuze machen durfte.