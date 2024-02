Nach dem nächsten Top-Ergebnis folgt eine Pause

Langläuferin Teresa Stadlober hat in Canmore auch im zweiten Distanz-Weltcupbewerb Rang sechs erreicht. Die Salzburgerin lag am Sonntag im Klassik-Massenstart über 20 km eine halbe Minute hinter der schwedischen Siegerin Frida Karlsson. Auf die Podestränge waren es etwas mehr als 23 Sekunden. Sechste war sie bereits am Freitag über 15 km in der Skating-Technik geworden. „Auf der einen Seite bin ich natürlich happy mit dem sechsten Platz, aber auf der anderen Seite bleibt das Podium weiter das große Ziel“, sagte die 31-Jährige.