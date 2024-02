Künstler Günter Brus mit 85 Jahren verstorben

Bis an seine Grenzen und noch ein beachtliches Stück darüber hinaus - das war so etwas wie das Lebensmotto von Günter Brus. Der am 27. September 1938 in Ardning geborene steirische Künstler von Weltformat ist am Samstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Und hat damit ein ganzes Kapitel Kunstgeschichte geschlossen.