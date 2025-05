Ein ehemaliger „Tempel“ voller Musik

Zwei Wochenenden lang geht es in der Landeshauptstadt in wenig bekannte musikalische Welten: Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr, gehen heuer die „Jewish Weekends“ erneut in der Ehemaligen Synagoge in St. Pölten über die Bühne. Bei der zweiten Auflage des Festivals warten von 16. bis 18. Mai sowie am 24. und 25. Mai nicht nur einige Österreich-Premieren, sondern auch die Musik des jüdischen Spaniens mit jazzige Traditionals und erhebende Psalmengesängen.