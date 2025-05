Der mysteriöse Fall eines Säulenheiligen

Plötzlich war da eine große Leerstelle, wo über Jahrhunderte der Mittelpunkt war. Eben noch stand der Erzherzog Johann stolz auf seinem Sockel am Hauptplatz von Graz – und dann war er weg, einfach so! Wer hat ihn gestohlen? Wie? Und warum? Anna (Anna Rausch), Marielle (Marielle Layher) und Moritz (Moritz Ostanek) waren in der Nacht des Verschwindens in der Stadt unterwegs, trafen sich beim Konzert von Nora (Nora Winkler) in einer schummrigen Bar, und waren als eine der ersten am Ort des Geschehens. Neun Jahre später treffen sie sich im Schauraum des Schauspielhauses wieder, um die Ereignisse zu rekonstruieren – „Im Rückspiegel“ quasi.