Brennsteiner: „Hundianer ohne Training schneller“

Stefan Brennsteiner sprach von einem Schritt in die richtige Richtung, ein kleiner Wermutstropfen sei so knapp neben dem Stockerl aber dabei. „Die Saison war bisher schlecht, da ist so etwas Balsam auf die Wunden. Jetzt geht es nach Amerika, schauen wir, dass die zweite Saisonhälfte so weiterläuft.“ Vor Manuel Feller zog er den Hut. „Der Hundianer ist ohne Training schneller als ich, der nur die Disziplin fährt. Und er nimmt sie so nebenbei mit. Gewaltig. Und er weiß ja, wie Skifahren geht. Man kann da relativ lang was abrufen.“