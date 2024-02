Herren-Riesenslalom in Bansko - ab 9.30 Uhr LIVE

Auch in Bansko gab es in den vergangenen Tagen Temperaturen im zweistelligen Plusbereich. Zudem könnte es am Samstag und Sonntag regnen - nicht die besten Voraussetzungen also für den Untergrund. Odermatt wird nichtsdestotrotz zeigen wollen, dass ihm die äußeren Umstände nichts anhaben können. Der Weltcup-Gesamtführende würde mit einem weiteren Triumphzug im Riesentorlauf auf saisonübergreifend neun Siege in Serie kommen. So viele in einer Disziplin hatte zuletzt der Italiener Tomba zwischen Jänner 1994 und Jänner 1995 im Slalom geschafft.