Ratingagentur senkt Israels Kreditwürdigkeit

Augenzeugen: Erste Bombardements in Rafah

Die intensiven Kämpfe verlagern sich nun zunehmend in den äußersten Süden des Gazastreifens. Die Armee hat Augenzeugen zufolge trotz internationaler Warnungen Ziele in der Stadt Rafah angegriffen. Bei Bombardements aus der Luft sollen am Samstag mehr als 20 Menschen getötet worden sein, hieß es aus medizinischen Kreisen. Auch der Bürgermeister der Stadt im Süden des Küstengebiets, Mohammed al-Sufi, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Opferzahl.