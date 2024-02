Ehemalige Geiseln kritisieren Regierung Israels

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober ein Massaker an Hunderten Zivilpersonen in Israel angerichtet. Damals wurden mehr als 200 Menschen als Geiseln genommen, einige von ihnen wurden inzwischen wieder freigelassen. Seit diesem Zeitpunkt führt das israelische Militär Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Die hohe Zahl ziviler Opfer haben international Kritik am Vorgehen Israels ausgelöst.