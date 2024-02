Die Stigmatisierung der „Rechtspopulisten“

Eines vorweg: Die Geschichte wiederholt sich nicht - Gott sei Dank! Auch nicht jene des Jahres 1934. Aber der Mensch ist offenbar auch kaum in der Lage, aus ihr zu lernen - leider! Denn sonst würden wir wohl vieles vermeiden, was zurzeit in der politischen Landschaft Österreichs, aber auch weit darüber hinaus geschieht. Als am 12. Februar 1934 bei einer Waffensuche der Exekutive im Linzer Hotel Schiff der Aufstand des sozialdemokratischen Schutzbundes gegen die Dollfuß-Diktatur losbrach, war dies nur der Höhepunkt einer langjährigen Eskalation der politischen Polarisierung und des Hasses zwischen dem linken und dem rechten Lager.