Alle fallen über den Klagenfurter Stadtchef her

Alle Parteien fallen zur Halbzeit der Gemeinderats-Legislaturperiode in Klagenfurt über Bürgermeister Christian Scheider her. „Die derzeitigen Schutthalden, die von Scheider aufgeworfen werden, überdecken und erschweren jede konstruktive Arbeit für die Stadt“, sagt Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SP). Die SP habe darum ein 24-Punkte-Programm erstellt, „um wieder Ordnung ins Rathaus zu bringen“, so Liesnig. Darauf stehen die Themen Flughafen, Ethikkodex, Strukturreform, Innenstadtverdichtung, Hallenbad, Koralmstrategie, Digitalisierung, leistbares Wohnen und Mobilität.